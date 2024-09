Le anticipazioni di Bruno Barbieri 4 Hotel rivelano una competizione tra i Bed and Breakfast (B&B) situati a Napoli.

Nel prossimo episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel, lo chef visitare quattro B&B a Napoli, analizzando il carattere unico e l'ospitalità di ciascuno. Le strutture in competizione sono City Soul di Marco, Gentile Suite di Mariangela, La Gatta Cenerentola di Diego e The Dante House di Roberto. City Soul, situato nel quartiere Chiaia, offre stanze decorate con temi napoletani. Gentile Suite, nel quartiere residenziale del Vomero, sottolinea la pulizia degli arredi in bianco. La Gatta Cenerentola, nel quartiere Materdei, promuove eventi culturali ispirati all'opera di De Simone. The Dante House, situato in Piazza Dante, offre stanze lussuose con splendida vista. I partecipanti si giudicheranno a vicenda su una scala da 0 a 10 basata su posizione, camera, prima colazione, servizi e costo.