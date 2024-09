Le decisioni riguardanti le posizioni di leadership Rai stanno dividendo ampiamente l'opinione pubblica.

Un nuovo conflitto è sorto nel largo campo politico, scatenato dalle nomine Rai, creando tensioni tra il leader del M5s, Conte, e la segretaria dem Schlein. Il PD ha rifiutato di partecipare al voto, mentre M5s e Verdi hanno votato i loro candidati. Si notano anche differenze sul tema dell'autonomia differenziata e sulla scelta del candidato per le elezioni regionali in Liguria.

Un nuovo divario si è aperto all’interno del campo largo, questa volta causato dalle nomine Rai, creando un clima di tensione tra il leader del M5s, Conte, e la segretaria dem Schlein. Il Partito Democratico ha deciso di non partecipare alla votazione, mentre il M5s e i Verdi hanno votato i loro candidati. Sono emersi inoltre contrasti sul tema dell’autonomia differenziata e sulla selezione del candidato per le elezioni regionali in Liguria.