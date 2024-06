In un’intervista a Usa Today, il virologo Anthony Fauci, ha raccontato la paura vissuta per le minacce di morte durante l'epidemia

Il virologo italo-americano, Anthony Fauci, è stato il volto della risposta della Casa Bianca all’epidemia Covid e, per tale motivo, ha ricevuto decine di minacce di morte.

Le parole del virologo

In un’intervista a Usa Today, Anthony Fauci, l’ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, il volto della risposta della Casa Bianca all’epidemia di Covid ha ricevuto decine di minacce di morte da molti di estrema destra e nel 2022 un uomo della West Virginia è stato condannato a oltre 3 anni di prigione con la stessa accusa.

“Ancora penso, nel profondo, che qualcuno possa uccidermi. C’è questa possibilità, vorrei non doverlo pensare ma è la verità”.

A tal proposito, ha aggiunto che uno degli aspetti infelici di questa pandemia è che sia avvenuta in un momento di profonde divisioni della nostra società.

Inoltre, in merito alla pandemia, il dottor Fauci ha fatto dietrofront su un aspetto: si è detto d’accordo con molti dei suoi critici sul fatto che tenere le scuole chiuse per così tanto tempo durante la pandemia “non è stata una buona idea”.

Lo scienziato e immunologo, Anthony Fauci

Con lo scoppio della pandemia il virologo Fauci è stato tra gli scienziati più ascoltati al mondo. Molto conosciuto già negli anni Ottanta e Novanta: si è occupato di malattie infettive importanti come l’AIDS, infezioni respiratorie, tubercolosi e malaria, ma anche di Ebola e Zika.

Nell’Istituto che ha diretto ha coordinato anche la ricerca sui trapianti e sulle malattie legate al sistema immunitario, compresi i disturbi autoimmuni, l’asma e le allergie, gestendo budget annuale da oltre 6 miliardi di dollari.