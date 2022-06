Usa, il professor Anthony Fauci è risultato positivo al Covid

La notizia è stata battuta in queste ore dall'ente degli Usa di cui è responsabile di vertice: il professor Anthony Fauci è risultato positivo al Covid

Arriva dagli Usa la notizia per cui il professor Anthony Fauci è risultato positivo al Covid. Il consulente sanitario di Joe Biden è vaccinato ed ha effettuato due richiami contro il virus ma con le sottovarianti di Omicron non è evidentemente bastato. I media spiegano che il dottor Anthony Fauci, lo scienziato che da due anni è a capo del team incaricato di coordinare la risposta del governo americano alla pandemia di Covid è risultato positivo al coronavirus.

Anthony Fauci positivo al Covid

Sempre i lanci dei media usa precisano che il professor Fauci è vaccinato e ha fatto due richiami e sta manifestando sintomi lievi. L’informazione arriva da una nota ufficiale a cura dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive Usa, ovvero l’ente di cui Fauci è responsabile diretto e di vertice. Ha spiegato il comunicato: “Il dottori Fauci si isolerà e continuerà a lavorare da casa”.

Nessun contatto con Joe Biden

La nota spiega poi che il professor Fauci non è stato “recentemente in stretto contatto con il presidente Biden o altri alti funzionari del governo”. Il presidente Usa in questi giorni vive momenti di particolare attenzione, a contare che solo due giorni fa era risultato positivo al Covid anche il premier canadese Justin Trudeau con cui Biden aveva condiviso il tavolo dei relatori al vertice panamericano.