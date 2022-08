“Via con il prossimo capitolo”: Anthony Fauci lascerà la Casa Bianca

“Mi sono reso conto che ci sono altre cose che voglio fare", perciò dopo la lotta all'Aids, al Covid ed al Monkeypox Anthony Fauci lascerà la Casa Bianca

“Via con il prossimo capitolo”: all’insegna di questa rotta l’81enne Anthony Fauci lascerà la Casa Bianca e lo farà entro la fine dell’anno: l’immunologo consigliere sanitario del presidente Usa Joe Biden e uomo argine contro la pandemia da Covid negli Stati Uniti si dimetterà anche dal Niaid, il National Institute of Allergy and Infectious Diseases alla cui guida è stato per 38 anni.

Fauci ha fatto capire che vuole girare una nuova pagina del libro della sua carriera e della sua esistenza di medico e questa sua scelta ha già innescato il ringraziamento dell’inquilino numero uno del 1600 di Pensylvania Avenue: “Grazie al dottor Fauci molte vite sono state salvate”. Fauci alla Casa Bianca è più “di casa” dello stesso Biden, visto che è stato consigliere di sette presidenti a partire da Ronald Reagan. Il medico aveva affrontato crisi sanitarie di rilievo come quella dell’Aids, poi del virus Zika e più di recente quella legata al vaiolo delle scimmie.

La medaglia di Bush e gli scontri con Trump

Nel 2008 George Bush senior lo insignì della Medaglia presidenziale per la Libertà. Prossimo agli 82 anni che compirà alla vigilia di Natale Fauci è reduce da un quinquennio intenso e non sempre gratificante: si era scontrato con Donald Trump ed era restato solo dietro sollecito di Biden per avere un uomo-cardine nella lotta al coronavirus. Poi era passato altro tempo ed oggi Fauci dice: “Mi sono reso conto che ci sono altre cose che voglio fare“.