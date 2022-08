Fauci: “Il Covid non è finito, ci prende in giro da oltre due anni”

Fauci avverte: il covid non è finito. "Non siamo in grado di prevedere che cosa accadrà il prossimo autunno e il prossimo inverno "

L’avvertimento del Professor Anthony Faucy che guida la task force sanitaria della Casa Bianca: “Non abbassare la guardia perché non siamo in grado di prevedere che cosa accadrà il prossimo autunno e il prossimo inverno”

Covid, Faucy: “In Usa semi ondata variante Omicron Ba5”

Dopo l’allentamento delle misure restrittive in Europa ma anche nel resto del mondo, tutti siamo tornati a una parvenza di vita normale. Ma tra gli esperti che ancora ci invitano a non abbassare del tutto la guardia, figura anche il Professor Anthony Fauci : ” C’è una grande differenza tra ciò che le persone negli Stati Uniti e in Europa percepiscono o desiderano e quella che è la realtà” afferma senza mezzi termini in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

“Negli Usa siamo nel mezzo di una semi ondata della variante Omicron Ba5. E anche se sembra che abbiamo raggiunto il “plateau”, registriamo più di 100 mila casi al giorno, con circa 3-400 morti. È un livello inaccettabile. I miei colleghi nell’Europa occidentale, in Italia, in Gran Bretagna, mi dicono che i casi sono stazionari. L’epidemia, invece, continua a espandersi nell’Europa dell’Est”.

“Il covid ci ha preso in giro per due anni e mezzo”

Insomma, l’infezione non è di certo finita. “Basta vedere i numeri delle ospedalizzazioni. È comprensibile che la gente sia stanca e voglia tornare a un certo grado di normalità. Ma faremmo meglio a essere cauti. Questo virus ci ha preso in giro per due anni e mezzo. Ogni volta che abbiamo pensato che fosse finita, è arrivata un’altra ondata. Non dobbiamo abbassare completamente la guardia, perché non siamo in grado di prevedere che cosa accadrà il prossimo autunno e il prossimo inverno“.

Il punto sulle vaccinazioni

Alla domanda di come debbano comportarsi le persone già vaccinate o che hanno contratto il virus nei mesi precedenti, il Direttore dell’Niaid, il “National Institute of Allergy and infections diseases”, di Washington risponde: “È una domanda importante, ma non abbiamo una risposta definitiva. In ogni modo, tutti gli studi indicano che chi ha avuto il Covid o si è vaccinato può contare su una protezione contro i sintomi della malattia che dura pochi mesi: tre o quattro, forse cinque. Tuttavia ciò che sembra durare di più è lo scudo contro le forme più gravi della malattia che portano all’ospedalizzazione. In generale, quindi, pensiamo che chi ha avuto il Covid farebbe bene a vaccinarsi ancora nel giro di sei-sette mesi. Per essere ancora più chiaro: se l’ultima volta che vi siete vaccinati o vi siete ammalati risale al 2021, allora è il momento di assumere un’altra dose”.

I comportamenti individuali continuano a fare la differenza

Quanto alle varie modalità attraverso le quali i vari Paesi hanno deciso di allentare le restrizioni – negli USA l’autorità federale ha disegnato una mappa con diversi colori – Fauci aggiunge l’importanza dei comportamenti individuali che fanno sempre la differenza: “Per esempio se io vivo in un’area a basso rischio, ma a casa mi aspettano degli anziani o delle persone malate, allora farei bene a indossare comunque la mascherina”.

“Pensione? No ma continuerò in un altro ambito”

Quanto all’ipotesi, anticipata da alcuni giornali, di un suo prossimo ritiro risponde: ” No, assolutamente no. Io ho detto che lascerò l’incarico nel governo federale. Ma vorrei dire con chiarezza ai miei amici e colleghi italiani, che non mi ritirerò. Continuerò a fare ricerca e le stesse cose che faccio ora, solo in un altro ambito”.