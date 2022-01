USA, Fauci sulla variante Omicron: “Il picco dei contagi sarà a metà febbraio”

L'infettivologo Anthony Fauci ha parlato della variante Omicron e della sua diffusione negli USA, pronosticando un picco di contagi per metà febbraio.

USA, Anthony Fauci parla di Omicron a This Week

L’infettivologo Anthony Fauci è stato ospite di Martha Raddatz, co-conduttrice del programma This Week della ABC.

Durante questo appuntamento l’esperto ha parlato di questa specifica fase della pandemia e della diffusione di Omicron.

Il dottor Fauci si è detto «fiducioso al massimo» sull’evolversi dei contagi, e ha indentificato il picco dei casi di positività per gli Stati uniti intorno a metà febbraio.

«Non si può mai essere troppo sicuri quando si ha a che fare con questo virus, perché il Covid-19 ci ha sorpreso in passato. Ma le cose sembra che stiano andando nella giusta direzione in questo momento».