Le insinuazioni riguardanti problemi tra Ilary Blasi e Bastian Muller stanno diventando sempre più persistenti. Tuttavia, Blasi ha prontamente messo a tacere queste voci.

Gli ammiratori della celebre presentatrice romana possono finalmente respirare di sollievo: l’idillio amoroso tra Ilary Blasi e il suo compagno Bastian Muller non è giunto al termine! Seguitamente ai pettegolezzi intorno a una possibile crisi e la totale assenza del compagno della presentatrice dai suoi account social, gli sostenitori della coppia hanno iniziato a immaginare gli scenari più disparati riguardo all’eventuale termine del loro rapporto. Un punto interrogativo che ha tormentato tutti fino a tarda sera di ieri, quando la stessa Ilary Blasi ha deciso di rompere gli indugi e mettere fine alle chiacchiere sulla sua unione con Bastian, svelando la vera natura delle cose. Lo scatto su Instagram per sfatare i gossip Come precedentemente accennato, di recente sembrava che l’unione tra Ilary Blasi e Bastian Muller potesse essere giunta al suo epilogo. Infatti, la coppia si è sempre mostrata unita sui social, ma ciò che soprattutto ha suscitato preoccupazione fra i supporter della coppia è stata un’azione specifica compiuta dalla presentatrice nelle ultime ore: come già detto, la Blasi ha effettivamente cancellato tutte le fotografie con l’acclamato imprenditore dal suo profilo Instagram. Un particolare che molti hanno osservato, sollevando il sospetto (e non di poco) dei fan della coppia, i quali hanno quindi iniziato a domandarsi cosa fosse accaduto. Tuttavia, non c’è motivo di preoccuparsi perché la stessa Ilary, probabilmente consapevole di aver creato un gran parlare “ripulendo” il suo profilo Instagram, ha scelto proprio nella tarda serata di ieri di tranquillizzare i suoi sostenitori e aggiornarli sulla sua situazione sentimentale. Alcuna separazione tra lei e Bastian che sembrano più compatti che mai. Infatti, la scorsa sera, la Blasi si trovava in compagnia di Muller a Monaco, in coincidenza dell’Oktober Fest.

Effettivamente, la presentatrice ha condiviso alcune storie sui suoi account social, dove si possono vedere gli amici di Bastian festeggiare con i bicchieri di birra alzati, in puro stile Oktober Fest. In una delle storie, la Blasi si filma seduta vicino al suo partner, dimostrando così che il loro rapporto amoroso continua prosperamente. Quindi non ci sono previsti cambiamenti significativi per la presentatrice, almeno per il momento, visto che la temuta data in cui non sarà più formalmente la signora Totti si avvicina sempre di più.