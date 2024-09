Le perdite umane sul posto di lavoro, secondo Mattarella, sono un insulto alla nostra consapevolezza comune.

Sergio Mattarella, nel messaggio rilasciato per la presentazione del report della Commissione parlamentare sulle condizioni lavorative in Italia, ha espresso indignazione per le morti e gli infortuni sul lavoro. Ha definito questi eventi un'offesa alla coscienza collettiva, menzionando specificamente l'incidente ferroviario di Brandizzo del 30 agosto 2023. Ha sottolineato l'importanza della sicurezza sul lavoro per garantire il diritto alla salute e ha chiesto un maggiore impegno delle istituzioni e delle parti sociali. Ha sostenuto che nessuna attività dovrebbe mettere a rischio l'integrità dei lavoratori e ha espresso solidarietà alle vittime degli incidenti sul lavoro e ai familiari dei deceduti nell'incidente di Brandizzo.

Sergio Mattarella, in un messaggio rilasciato in occasione della presentazione del report della Commissione parlamentare che indaga le condizioni lavorative in Italia, ha espresso la sua indignazione riguardo le morti e gli infortuni sul lavoro, definendoli un’offesa inaccettabile alla coscienza collettiva, specialmente alla luce del tragico incidente ferroviario di Brandizzo avvenuto il 30 agosto 2023. Mattarella sottolinea che la sicurezza lavorativa è un elemento indispensabile per garantire il diritto fondamentale e inviolabile alla salute, che non può essere limitato da una carenza o inadeguatezza di misure adatte a rendere sicuri i luoghi di lavoro. L’impegno delle istituzioni e delle parti sociali in tal senso non sarà mai sufficiente, afferma il presidente. Le attività che contribuiscono al progresso materiale o spirituale della società, sostiene, non dovrebbero comportare rischi per l’integrità dei lavoratori. Il report della Commissione di indagine sulle condizioni di lavoro in Italia potrebbe fornire un contributo importante alla comprensione e all’analisi della questione. Mattarella esprime inoltre la sua solidarietà alle vittime di tutti gli incidenti sul lavoro, ed ai familiari dei deceduti nel drammatico incidente ferroviario di Brandizzo, molti dei quali erano presenti all’evento.