Il successo al Grande Fratello Vip 6

Nel 2022, le sorelle Selassiè hanno conquistato il pubblico italiano partecipando al Grande Fratello Vip 6. Con il loro carattere frizzante e un aspetto estetico esuberante, il trio ha saputo attirare l’attenzione, culminando con la vittoria di Jessica. Questo successo ha segnato l’inizio di un percorso mediatico che le ha viste protagoniste di numerose iniziative, ma ha anche sollevato interrogativi sulla loro evoluzione personale e professionale.

Interventi estetici e cambiamenti di immagine

Negli ultimi tre anni, le Selassiè non hanno mai nascosto la loro passione per gli interventi estetici. Nonostante la giovane età, hanno deciso di modificare alcuni dettagli del loro aspetto, ispirandosi a icone di bellezza come le Kardashian. Oggi, Lulù, Jessica e Clarissa si presentano con lineamenti forti e fisici formosi, mostrando una vita all’insegna del lusso sui loro canali social. Tuttavia, questo focus sull’estetica ha sollevato dubbi sulla loro crescita personale e professionale.

Un percorso professionale incerto

Le sorelle hanno tentato di prolungare la loro fama attraverso il programma televisivo “Suite Selassiè”, trasmesso su Cusano Italia Tv. Questo talk show, caratterizzato da toni trash e doppi sensi, ha inizialmente attirato l’attenzione del pubblico, ma ha rapidamente perso slancio. La mancanza di contenuti significativi e l’incapacità di argomentare hanno portato a un rapido declino della trasmissione, evidenziando la difficoltà delle tre nel mantenere viva l’attenzione del pubblico.

Ricerche amorose e relazioni complicate

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, le sorelle Selassiè sembrano ancora alla ricerca dell’amore. Lulù, in particolare, è stata coinvolta in una controversa vicenda con il suo ex, Manuel Bortuzzo, che l’ha denunciata per stalking. Questo episodio ha messo in luce le difficoltà relazionali delle giovani, che sembrano faticare a trovare stabilità in un contesto già complesso come quello dello spettacolo.

Un futuro da costruire

In sintesi, le sorelle Selassiè si trovano in un momento cruciale della loro carriera. Dopo il successo iniziale, la loro evoluzione è stata segnata da sfide e incertezze. Mentre continuano a cercare la loro strada nel mondo dello spettacolo, è fondamentale che si concentrino su un percorso di crescita personale, affinché possano emergere non solo come icone di bellezza, ma anche come professioniste capaci di intrattenere e coinvolgere il pubblico in modo significativo.