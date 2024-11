Il periodo festivo in arrivo

Il periodo natalizio è un momento atteso da molti italiani, non solo per le festività, ma anche per le meritate ferie dal lavoro. Questo desiderio di pausa è condiviso anche da figure di spicco della televisione, come Myrta Merlino e Federica Panicucci, che si preparano a lasciare temporaneamente i loro programmi per godere di un po’ di relax. La notizia delle loro assenze ha già iniziato a circolare, suscitando curiosità e aspettative tra i telespettatori.

Chi prenderà il loro posto?

Secondo le anticipazioni fornite dal noto giornalista Giuseppe Candela, Myrta Merlino lascerà la conduzione di Pomeriggio Cinque per un periodo di tre settimane. A sostituirla sarà Dario Maltese, un volto noto del panorama televisivo italiano. Questa scelta ha sollevato diverse opinioni tra il pubblico, con alcuni che si sono detti preoccupati per la continuità del programma e altri che hanno accolto la notizia con entusiasmo, sperando in un rinnovamento del format. Anche Federica Panicucci, storica conduttrice di Mattino 5, si prenderà una pausa, lasciando il timone del programma a un altro conduttore, che sarà in grado di mantenere alta l’attenzione del pubblico durante le festività.

Le reazioni del pubblico

Le reazioni alla notizia delle assenze delle due conduttrici sono state variegate. Molti telespettatori hanno espresso il loro disappunto, sottolineando che la presenza di Merlino e Panicucci è fondamentale per il successo dei loro programmi. Alcuni