Si è tenuta ieri presso lo Stadio di Via del Mare la partita Lecce – Hellas Verona. Partita che si è conclusa tra le polemiche per via di un gesto fatto dall’allenatore della squadra di casa, Roberto D’Aversa.

Lecce, la testata di D’Aversa

Il video della testata di D’Aversa ad Herny sta facendo il giro del web ormai da ieri. L’allenatore del Lecce aveva chiesto scusa a tutti per il gesto ma l’Unione Sportiva aveva già condannato la testata di D’Aversa in quanto contraria ad ogni principio e valore dello sport.

D’Aversa esonerato dal Lecce

Appena pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità su quella che era una notizia che tutti ormai si aspettavano: il Lecce ha esonerato Roberto D’Aversa:

Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa.

Si legge. L’Unione Sportiva ha ringraziato il mister per il lavoro svolto con la squadra in questi mesi e tutto il suo staff.

Chi sarà il nuovo allenatore?

Adesso parte il toto nomi. Chi prenderà posto alla panchina del Lecce? Vista la posizione in classifica della squadra salentina, i tifosi chiedono un allenatore che riesca a portare qualità. Il nome dovrebbe arrivare presto.