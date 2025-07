Lega: Carfagna, 'Vannacci dovrebbe dimettersi'

Roma, 22 lug (Adnkronos) – "Se Vannacci fosse coerente, dopo questa affermazione dovrebbe dimettersi". Lo dice Mara Carfagna, di Noi moderati, al Corriere della sera dopo le parole del vice segretario della Lega su Putin.

"Perché è vicesegretario di un partito che appoggia un governo che ha sempre fatto del sostegno a Kiev — militare, umanitario ed economico — un punto qualificante della sua politica estera.

Vannacci si diletta a fare propaganda pro Putin, ma ciò che pensa e dice è assolutamente in contrasto con quello che fa il governo da lui sostenuto. È un problema di coerenza", spiega Carfagna.

"La posizione di Vannacci, invece, che per fortuna è meramente personale, è una posizione che isolerebbe l’Italia dal contesto europeo e internazionale. Insomma, quella di Vannacci è la sparata del giorno e capisco che i giornali debbano andargli dietro ma la linea di politica estera non la fa lui e non cambia a causa sua. Per dirla in breve, Vannacci è politicamente irrilevante", aggiunge.