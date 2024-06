Legati da una tragica coincidenza, si sposano: hanno perso i rispettivi partner in un incidente nella stessa strada

Magali de Oliveira ed Edgar Campos hanno perso i loro partner in due incidenti stradali avvenuti nella stessa strada. Lo hanno scoperto dopo essersi innamorati.

Magali de Oliveira ed Edgar Campos, rispettivamente di 41 e 46 anni, hanno perso i loro partner in diversi momenti della loro vita, in due incidenti motociclistici avvenuti nella stessa strada a Minas Gerais, in Brasile. I due parlavano solo di affari quando si sono conosciuti. Lei è impiegata in una banca e lui era un cliente. Con il tempo è nata una forte complicità e si sono innamorati, fino a sposarsi sei anni dopo. “È stato il dolore a unirci ed è l’amore che abbiamo imparato a coltivare l’uno per l’altra che ci tiene uniti” ha dichiarato la donna.

Brasile, perdono i rispettivi partner in un incidente sulla stessa strada: si sposano

Secondo il quotidiano G1, Magali è stata la prima a vivere l’esperienza traumatica. Nel 2004, quando aveva 21 anni, ha perso l’uomo che stava per sposare. Edgar ha vissuto lo stesso trauma nove anni dopo. I due si sono conosciuti in banca e sono diventati sempre più complici, fino a quando lei ha sbagliato e ha inviato un emoji bacio. Lui ha iniziato a chattare e da quel momento sono diventati una coppia.