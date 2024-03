Abigail e Brittany Hensel sono due gemelle siamesi: la prima si è sposata nel 2021 con un ex militare. Nel 1996 le due ragazze divennero famose per la loro condizione fisica, in quanto hanno due teste ma condividono lo stesso corpo.

Negli Stati Uniti, Abigail Hensel, ha pronunciato il fatidico ‘sì’ a Joshua Bowling, un infermiere ed ex militare. Se il nome di Abigail non vi dice niente, sappiate che lei e sua sorella Brittany divennero famose nel 1996 per la loro delicata condizione fisica: sono infatti gemelle siamesi.

Gemelle siamesi: la notizia del matrimonio ha fatto il giro del mondo

La notizia del matrimonio ha rapidamente fatto il giro del mondo, poiché questa insolita unione coinvolge una donna che condivide un unico corpo con sua sorella. Le due gemelle, ora trentaquattrenni, hanno in comune alcuni organi vitali, come il fegato, la vescica, la gabbia toracica e il sistema riproduttivo, ma hanno ciascuna una colonna vertebrale e un cuore.

Nozze celebrate nella massima riservatezza

Le nozze sarebbero state celebrate nel 2021 con estrema riservatezza. Tuttavia, Abigail Hensel e Joshua Bowling sono lo stesso finiti sotto la luce dei riflettori. Abigail e sua sorella Birttany, era però già diventate celebrità mondiali quando furono intervistate da Oprah Winfrey, condividendo apertamente le sfide e le gioie della loro vita unica. Inoltre, hanno catturato l’interesse del pubblico con un reality show dedicato alla loro straordinaria vita, trasmesso sul canale televisivo TLC.

Vogliono un bebé

Le gemelle siamesi non avrebbero nascosto la loro volontà di diventare madri. Tempo fa, Abigail disse nel corso di un’intervista: “Sì, un giorno succederà ma non vogliamo ancora parlare di come funzionerà”.