Il sogno d’amore di Maura Nardi ed Emanuele Loati si è realizzato nelle scorse ore a Recanati, con il tanto atteso matrimonio che ha suggellato la loro romantica unione. C’è un dettaglio riguardo a questa storia che vale la pena di raccontare: sono entrambe due persone transgender che hanno cambiato sesso.

La storia d’amore dei due sposi nasce quattro anni fa, su Facebook, dove la coppia si conosce per la prima volta all’interno di un gruppo dedicato a persone trans. Ormai da tempo entrambi hanno iniziato un percorso per il cambio di sesso.

Il loro matrimonio è stato celebrato davanti ad una settantina di ospiti tra parenti e amici ed è stato officiato in forma civile dal sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo.

Emanuele Loati è un 36enne di origine romena impiegato nella mensa di una casa di riposo. Intervistato dal Resto del Carlino ha dichiarato:

Il nostro è un matrimonio come tutti gli altri. Niente di più e niente di meno rispetto a un’altra coppia, tuttavia in questo momento non possiamo che non guardarci alle spalle e vedere quanta strada abbiamo percorso per arrivare fin qui. […] L’abbiamo iniziata da soli tra mille paure e difficoltà perché l’affermazione di genere non è un gioco, poi a un certo punto ci siamo incontrati e abbiamo compiuto gli ultimi passi insieme. Questo sicuramente rende tutto un po’ speciale, ma per il resto siamo semplicemente una coppia che si sposa.