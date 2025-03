Un passo importante per le vittime

La commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo a una proposta di legge che riconosce benefici per le vittime di eventi dannosi causati da cedimenti di infrastrutture stradali e autostradali di rilevanza nazionale. Questo provvedimento, approvato all’unanimità, rappresenta un passo significativo verso la tutela dei diritti delle persone colpite da tali tragedie.

Un fondo per il sostegno delle vittime

Il testo della legge prevede l’istituzione di un fondo dedicato, con una dotazione iniziale di 7 milioni di euro per l’anno 2025 e un finanziamento annuale di 1,5 milioni di euro a partire dal 2026. Questi fondi saranno utilizzati per fornire assistenza e supporto alle vittime e alle loro famiglie, garantendo un aiuto concreto in momenti di grande difficoltà.

Origine della legge e contesto attuale

Questa iniziativa legislativa nasce in risposta al tragico crollo del Ponte Morandi a Genova, avvenuto nel 2018, che ha messo in luce la necessità di un intervento normativo per tutelare le vittime di simili eventi. La legge si inserisce in un contesto più ampio di riforme volte a migliorare la sicurezza delle infrastrutture in Italia e a garantire un adeguato risarcimento per coloro che subiscono danni a causa di negligenza o malfunzionamenti strutturali.