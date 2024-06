Un tempo, Lele Mora e Fabrizio Corona erano quasi inseparabili. Passavano le vacanze insieme, lavoravano freneticamente a nuovi progetti e per un periodo sembrava che uno fosse l’ombra dell’altro. Tuttavia, negli ultimi anni, questa stretta collaborazione è sfumata. Di recente, il noto agente di spettacolo ha accettato di svelare parte della sua storia nel podcast Mondo Cash. Durante l’intervista, ha toccato anche il delicato argomento dei sentimenti che ancora nutre nei confronti di Corona.

La generosità di Lele Mora verso Fabrizio

Lele Mora non ha esitato a confermare i rumor che circolavano: sì, ha speso milioni per Fabrizio Corona. “L’ho aiutato molte volte, ma l’ho anche viziato tanto”, ha ammesso senza riserve. Tra i lussi concessi, spiccano sette Bentley acquistate per l’ex paparazzo. Anche quando le macchine venivano sequestrate per il suo comportamento alla guida senza patente, Mora non esitava a rifornirlo di nuovi veicoli.

Mora: “Se è Corona, lo è grazie a me”

Con una franchezza degna di nota, Lele Mora ha affermato di aver plasmato la carriera del suo amico. “Se lui è Fabrizio Corona è grazie a me, ma assolutamente sì, 100% è stato creato da me e questo è chiaro”, ha dichiarato.

Un potenziale sprecato

Lele Mora non ha tuttavia esitato a evidenziare il potenziale sprecato dell’ex re dei paparazzi, rivelando che se Corona mettesse le sue abilità al servizio di cause nobili, potrebbe essere il migliore in qualsiasi campo.