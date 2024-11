Un cambiamento significativo nel panorama politico

Le recenti elezioni a New York hanno messo in luce un cambiamento significativo nel panorama politico della città. Donald Trump ha ottenuto il 30% dei voti, un aumento di sette punti rispetto alle elezioni del 2020. Questo risultato segna la migliore performance di un candidato repubblicano a New York dalla vittoria di George H.W. Bush nel 1988. Tuttavia, è importante notare che questo incremento è stato più influenzato dalla perdita di voti da parte dei Democratici che da un reale guadagno di voti per Trump.

La perdita di voti Democratici

In ogni quartiere di New York, da Red Hook a Brooklyn fino a Riverdale nel Bronx, Kamala Harris ha ricevuto un numero significativamente inferiore di voti rispetto a Joe Biden nel 2020. Questo calo è stato particolarmente evidente tra i gruppi di lavoratori e le comunità di immigrati, che hanno subito gli effetti più gravi della pandemia e della crisi economica. Ad esempio, a Borough Park, un’enclave ebraica ortodossa a Brooklyn, il sostegno per Harris è diminuito del 46%, mentre Trump ha visto un incremento modesto. Questo trend di perdita di voti per i Democratici è stato osservato in tutti i livelli di reddito e tra vari gruppi etnici.

Il cambiamento demografico e le sue conseguenze

Un altro fattore chiave è il cambiamento demografico avvenuto a New York negli ultimi anni. Durante la pandemia, molti residenti hanno lasciato la città, portando a una diminuzione del numero di elettori registrati. Attualmente, ci sono circa 230.000 Democratici registrati in meno rispetto al 2020, mentre i Repubblicani sono aumentati di circa 12.000 unità. Questo cambiamento ha avuto un impatto significativo sui risultati elettorali, evidenziando un modello di perdita per i Democratici e guadagni per i Repubblicani, che si è manifestato in tutti i gruppi di reddito e etnici.

Le nuove tendenze tra gli elettori

Le elezioni hanno anche rivelato un cambiamento nelle preferenze degli elettori asiatici e latini, che hanno mostrato una tendenza a spostarsi verso destra. Le preoccupazioni riguardanti la criminalità, le politiche educative e l’economia hanno influenzato queste comunità, portando a un aumento del sostegno per Trump in quartieri con una maggioranza di residenti latini o neri. Questo spostamento rappresenta una sfida significativa per il Partito Democratico, che deve affrontare la perdita di supporto tra i suoi tradizionali elettori.