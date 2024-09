L'emozione ha sopraffatto Giorgio Panariello durante Tale e Quale, dopo aver ascoltato la storia di Feisal Bonciani. «Ci considero fratelli, dato che anch'io sono stato adottato», ha dichiarato.

Durante un episodio di "Tale e Quale Show", Feisal Bonciani, l'interprete del musical "Jesus Christ Superstar", ha rivelato di essere stato adottato. Bonciani è nato a Firenze e inizialmente è stato rifiutato da una coppia adottiva a causa del suo colore della pelle. Dopo 10 mesi in un istituto per bambini abbandonati, è stato adottato da una coppia che ha definito "i miei angeli". Il comico Giorgio Panariello ha rivelato di condividere un'esperienza simile di adozione nella sua infanzia, spingendo entrambi a definirsi come "fratelli".

In un episodio di “Tale e Quale Show” trasmesso venerdì 27 settembre, Feisal Bonciani, l’interprete del musical “Jesus Christ Superstar”, ha reso noto di essere stato adottato raccontando dettagli della sua storia personale. Durante la replica del suo celebre brano di Prince “Purple Rain” e “Kiss”, Bonciani ha coinvolto l’attenzione del pubblico e dei giudici.

In particolare, Giorgio Panariello, noto comico toscano, si è detto molto colpito dal racconto di Bonciani, tanto da confessare di condividere un’esperienza simile. “Siamo fratelli,” ha esclamato Panariello, specificando di essere, anch’egli, un figlio adottivo.

Per quanto riguarda Bonciani, l’attore ha specificato di essere nato a Firenze, presso l’ospedale di Careggi. Dopo la sua nascita, è stato portato all’Istituto degli Innocenti, un luogo di accoglienza per i bambini abbandonati. La sua permanenza all’istituto è durata 10 mesi, durante i quali è stato rifiutato da una coppia potenzialmente adottante a causa del suo colore della pelle. Successivamente, è stato adottato dalla coppia che ha definito come “i miei angeli”, i quali lo hanno cresciuto con grande affetto.

Subito dopo l’atto di Feisal Bonciani, Giorgio Panariello ha avuto un discorso: “Devo lodarti ed esporre un fatto che Carlo è già a conoscenza, cioè anch’io nella mia giovinezza ho seguito la stessa strada, anch’io ho affrontato un abbandono e anche io ho risieduto per un periodo di tempo, nell’ospedalino in cui hai vissuto, quindi in un certo senso, siamo come fratelli. Tuttavia, come puoi vedere, la vita ci ha offerto delle belle gratificazioni e anche a me ha donato degli nonni eccezionali che sono diventati i miei genitori. Quindi, non possiamo affermare di avere avuto un’infanzia mesta”. Alessia Marcuzzi è stata presa alla sprovvista e ha risposto: “Veramente Giorgio? Non ne ero a conoscenza”.