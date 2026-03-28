Leone XIV a Monaco: atterraggio, accoglienza ufficiale e programma della giornata

Il Papa Leone XIV ha inaugurato il suo secondo viaggio apostolico nel Principato di Monaco con un atterraggio in elicottero che ha segnato l’inizio di una giornata fitta di incontri ufficiali e momenti pubblici. La partenza è avvenuta dalla Città del Vaticano, con le operazioni di trasferimento e imbarco organizzate con cura: il Pontefice si è spostato in auto verso l’eliporto del Vaticano alle ore 7:05 e ha lasciato il territorio alle ore 7:22 a bordo dell’elicottero verso Monaco. Il mezzo è atterrato all’eliporto di Monaco alle ore 09:03, dando avvio alle procedure di benvenuto formale.

All’arrivo, la cerimonia di accoglienza ha assunto il carattere istituzionale previsto per un capo di Stato in visita: il Principe di Monaco Alberto II e la Principessa Charlène hanno accolto il Pontefice, mentre la cornice protocollare ha incluso i tipici onori militari e le comunicazioni ufficiali. Dopo lo squillo dei 21 colpi di cannone e la presentazione delle delegazioni, la scena si è spostata tra l’eliporto e il Salone d’Onore, con la famiglia reale e le autorità che hanno seguito il percorso stabilito dal protocollo.

Partenza, messaggi ufficiali e perimetro istituzionale

La partenza da Roma è stata accompagnata da due telegrammi inviati dal Santo Padre nel corso del volo e al momento della partenza: al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, è stato indirizzato un messaggio di saluto e di auspicio per il progresso spirituale, civile e sociale dell’Italia; contestualmente, sorvolando la Francia, il Pontefice ha inviato un telegramma al Presidente francese Emmanuel Macron, esprimendo i suoi auguri e le sue preghiere per la pace e la prosperità della nazione. Questi scambi sottolineano il carattere diplomatico e pastorale del viaggio, dove il ruolo del Papa si manifesta sia come guida religiosa sia come interlocutore istituzionale.

Il significato dei telegrammi

I telegrammi inviate durante la trasferta non sono solo formule di cortesia: rappresentano un mezzo tradizionale per ribadire legami e intenzioni. Nel testo rivolto al Presidente Mattarella il Papa ha voluto incoraggiare la testimonianza cristiana e la costruzione del bene comune, mentre il messaggio a Macron, inviato durante il sorvolo della Francia, ha puntato su auspici di pace. Questi elementi evidenziano come un viaggio apostolico contempli contemporaneamente dimensioni spirituali e relazioni internazionali.

Accoglienza a Monaco e primi spostamenti

All’eliporto di Monaco la cerimonia è proseguita con la presentazione delle rispettive delegazioni e la formazione della Guardia d’Onore, mentre il Papa è stato condotto al Salone d’Onore. In base al programma ufficiale, il Principe e la Principessa si sono quindi trasferiti verso il Palazzo del Principe per gli impegni istituzionali, lasciando al Pontefice gli incontri pastorali e pubblici previsti nel corso della giornata. Ogni movimento è stato curato secondo il protocollo, con attenzione alla sequenza degli eventi e alla sicurezza.

Le tappe e la dimensione pastorale della visita

Oltre alla componente istituzionale, la giornata del Papa prevede momenti rivolti alla comunità cattolica locale: incontri con fedeli, giovani e catecumeni sono stati inseriti in scaletta per enfatizzare la natura pastorale del viaggio. Questi appuntamenti permettono al Pontefice di coniugare l’attenzione verso le istituzioni con il contatto diretto con le persone, ribadendo così la missione evangelizzatrice che caratterizza un viaggio apostolico.

Programmazione mediatica e cerimonie pubbliche

La visita è accompagnata da una copertura televisiva dettagliata: Tv2000 ha predisposto una programmazione speciale del programma Chiesa viva per il giorno 28.03.2026, con dirette e approfondimenti. La trasmissione è prevista a partire dalle ore 9:10 per introdurre la cerimonia di benvenuto annunciata alle 9:20, proseguendo con la visita di cortesia al Principe, l’incontro con la comunità cattolica alle 10:40 e l’appuntamento con i giovani e i catecumeni alle 11:40. In serata è prevista la celebrazione eucaristica alle 15:20 nello Stadio Louis II e il congedo ufficiale all’eliporto intorno alle 17:30.

La copertura mediatica include servizi del Tg2000, collegamenti e interviste, nonché la trasmissione in streaming e la disponibilità on demand su Play2000. Anche il Giornale radio di InBlu2000 seguirà gli eventi con aggiornamenti e approfondimenti, offrendo diverse finestre di accesso per il pubblico interessato alla giornata.

In sintesi, la visita di Leone XIV al Principato di Monaco unisce formalità istituzionali, scambi diplomatici e impegni pastorali: dall’atterraggio in elicottero alle cerimonie con la famiglia reale, passando per i telegrammi ai capi di Stato e la dettagliata copertura mediatica, la giornata del 28.03.2026 rappresenta un esempio di come un viaggio apostolico si svolga fra protocollo, preghiera e incontro con le comunità locali.