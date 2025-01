Liberate da Hamas le 4 soldatesse, Israele ferma ritorno sfollati in nord Gaza

(Adnkronos) – Sono state liberate da Hamas Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy (tutte e tre 20enni) e la 19enne Liri Albag. I quattro ostaggi israeliani, dopo essere stati trasferiti alla Croce rossa e consegnati alle truppe dell'Idf nella Striscia di Gaza, hanno potuto riabbracciare i loro familiari in Israele.

Le quattro soldatesse, che saranno portate fuori da Gaza e trasferite in una struttura vicina al confine per un controllo iniziale e per incontrare i loro genitori per la prima volta dopo 477 giorni di prigionia, erano salite su un palco allestito in piazza Palestina a Gaza City, dove è avvenuto il loro rilascio ().

Le giovani erano arrivate in piazza a bordo di 5 suv senza insegne. Sul palco erano stati fatti salire anche i rappresentanti della Croce rossa, dove apparentemente avevano firmato dei documenti in vista del rilascio degli ostaggi.

Questo è stato il secondo scambio previsto dall'accordo di cessate il fuoco con Hamas entrato in vigore domenica scorsa. In cambio Israele libererà 200 prigionieri palestinesi, di cui 120 che stanno scontando l'ergastolo, hanno riferito fonti palestinesi.

"Bentornate a casa!", scrive in un post su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu che aggiunge: "Insieme a tutto il popolo d'Israele, io e mia moglie vi abbracciamo con tutto il cuore! Continueremo a lavorare per riportare a casa tutti i nostri rapiti".

Le 4 soldatesse, tra le sette rapite dall'unità di sorveglianza delle Idf presso la base militare di Nahal Oz durante il massacro guidato da Hamas del 7 ottobre 2023, avevano il compito di analizzare in tempo reale le immagini delle telecamere collocate lungo il confine di Gaza. Sono state rapite dai miliziani di Hamas che avevano fatto irruzione nella base uccidendo 52 soldati israeliani. Con loro era stata sequestrata anche una quinta soldatessa, Agam Berger, di cui però .

Ai cittadini di Gaza non sarà consentito di ritornare nel nord finché non verrà rilasciata Arbel Yehoud, ha dichiarato attraverso una nota l'ufficio di Netanyahu precisando che, "in conformità con l'accordo di cessate il fuoco, Israele non consentirà ai cittadini di Gaza di trasferirsi nella parte settentrionale della Striscia di Gaza finché non sarà organizzato il rilascio del civile Arbel Yehoud, che avrebbe dovuto essere liberata oggi". Tedesco-israeliana, avrebbe già dovuto essere rilasciata domenica scorsa.

"Continuiamo a fare progressi nell'attuazione dell'accordo per il ritorno degli ostaggi e stiamo aspettando l'arrivo di altri ostaggi nel prossimo futuro. Hamas non ha rispettato il suo accordo di dare priorità al ritorno degli ostaggi civili. Insisteremo affinché Arbel Yehoud ritorni, così come Shiri e i figli della famiglia Bibas, per i quali siamo gravemente preoccupati", ha dichiarato il portavoce delle Idf, Daniel Hagari.

"Agam Berger è ancora tenuta prigioniera da Hamas – ha aggiunto Hagari – Ci impegniamo a riportarla indietro e ad assicurare il ritorno di tutti gli ostaggi. I genitori stanno incontrando le loro figlie al centro di accoglienza di Re'im. Abbiamo completato i preparativi per il loro ritorno. Da lì, proseguiranno con i loro genitori verso l'ospedale. La mattina del 7 ottobre, le soldatesse hanno agito coraggiosamente contro il nemico. Molte sono cadute nella feroce battaglia: abbracciamo le famiglie e siamo al loro fianco".

Yehoud è ancora viva e verrà rilasciata la prossima settimana, ha dichiarato un alto funzionario di Hamas. Da parte sua, Israele ha chiesto garanzie per il rilascio della donna e non solo una dichiarazione generica di Hamas sulla questione. Una delle richieste dello Stato Ebraico è che Hamas fornisca una prova che la Yehoud sia ancora in vita e che dimostri la propria capacità di organizzarne il rilascio.

L'elenco dei nomi comunicati ha messo a rischio l'accordo. Tel Aviv ha sostenuto che l'annuncio di Hamas sulle soldatesse viola l'intesa che prevede che siano rilasciate prima le civili e non le militari così come è accaduto nel .

Israele, tuttavia, ha accettato la lista, ritenendo che la violazione non fosse abbastanza grave da far fallire l'accordo. Oltre a cinque soldatesse di sorveglianza, ci sono due ostaggi civili di sesso femminile nella : Arbel Yehud, 29 anni, e Shiri Silberman Bibas, 33 anni. Anche i due figli di Bibas, Ariel e il piccolo Kfir, e suo marito Yarden sono nella lista dei 33 da liberare.

Secondo Channel 12 all'origine di quanto accaduto ci sarebbe una disputa interna ad Hamas. L'ala della Jihad islamica palestinese a Gaza si sarebbe opposta alla liberazione di Arbel Yehud. La cittadina tedesco-israeliana ha compiuto 29 anni a Gaza e doveva essere rilasciata domenica scorsa, nel primo scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi, ma è stata sostituita da Hamas all'ultimo minuto. Al suo posto, domenica è stata infatti rilasciata .

Hamas ha reso noto dal canto suo di aver trovato degli errori in alcuni nomi dei prigionieri palestinesi che Israele dovrebbe rilasciare oggi e di essere in contatto con i mediatori per risolvere la questione. Lo scrive Haaretz. Le procedure per il rilascio dei detenuti palestinesi dovrebbe iniziare questa mattina: la loro scarcerazione effettiva dovrebbe avvenire tra le 10 e le 11 ora locale, riporta l'emittente al-Jazeera.

Intanto l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha dichiarato che ieri, nel sesto giorno del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, sono entrati nella Striscia di Gaza 339 camion di aiuti umanitari. Il numero – basato su informazioni ricevute da autorità israeliane e dai garanti dell'accordo di cessate il fuoco: Stati Uniti, Egitto e Qatar – è di circa la metà dei camion entrati il giorno precedente. Giovedì, infatti, l'Ocha aveva riferito dell'ingresso nella Striscia di Gaza di 653 camion di aiuti umanitari. Più di 4.200 camion di aiuti umanitari sono entrati nei sei giorni trascorsi dall'inizio del cessate il fuoco.