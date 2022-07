Libere di vivere, docufilm contro la violenza economica di genere

Roma, 4 lug. (askanews) – “Libere di vivere”, scritto e diretto da Antonio Silvestre, è un documentario nato per diffondere la conoscenza della violenza economica di genere; tutti i comportamenti che mortificano le donne sul lavoro o la loro autonomia finanziaria.

Il documentario nato da un’idea di Claudia Segre, presidente Global Thinking Foundation, affronta il tema attraverso testimonianze delle vittime di questo tipo di abusi sottili, pervasivi e ancora poco conosciuti.

Interviste reali e storie intepretate da attrici.

Libere di vivere è anche l’associazione che combatte il fenomeno, e una serie di graphic novel realizzate per l’esposizione in una mostra itinerante; fumetto e arte visiva per sensibilizzare l’opinione pubblica.