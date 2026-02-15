Home > Agenda Italia > livia ottolenghi eletta presidente ucei con progetto di governance inclusiva

livia ottolenghi eletta presidente ucei con progetto di governance inclusiva

Livia Ottolenghi prende la guida dell'Ucei dopo il lungo mandato di Noemi Di Segni, portando al centro dell'azione istituzionale l'educazione, il dialogo intergenerazionale e una governance inclusiva.

Il Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha scelto la sua nuova guida: Livia Ottolenghi è la presidente designata, subentrando a Noemi Di Segni. La lista Habait ha ottenuto la maggioranza dei voti all’interno degli organi statutari, avviando così un cambio di passo che mette al centro scuola, formazione e relazioni istituzionali.

Il voto non è stato una semplice formalità.

La squadra che sostiene Ottolenghi ha presentato un programma chiaro: potenziare l’offerta educativa, rafforzare i percorsi formativi e consolidare il dialogo con istituzioni nazionali e locali. Dalla presidenza uscente assicurano che la transizione è avvenuta rispettando tutte le procedure previste dallo statuto.

Chi è la nuova presidente
Livia Ottolenghi ha 63 anni, vive a Roma e insegna Odontoiatria alla Sapienza. Alle spalle ha un lungo impegno nelle strutture della comunità: ha coordinato progetti educativi e partecipato a organismi rappresentativi sia a livello locale sia nazionale. Il suo profilo combina esperienza accademica e dedizione alla vita associativa, con particolare attenzione a asili, scuole e iniziative per i giovani.

Competenze e priorità
Nel suo ruolo di assessore alla Scuola e all’Educazione, Ottolenghi ha guidato team di pedagogisti e formatori, promuovendo progetti per l’empowerment giovanile e il rafforzamento dei legami tra generazioni. Queste esperienze hanno influenzato le priorità del suo programma: migliorare l’offerta educativa, creare percorsi strutturati di partecipazione civica e valorizzare la formazione come leva per la coesione comunitaria.

Governance e rappresentanza
La lista vincente propone una governance più partecipata e rappresentativa. L’intento è di coinvolgere tutte le componenti del Consiglio tramite consultazioni periodiche, organi consultivi e strumenti di rendicontazione. La maggioranza ottenuta in votazione è vista come un mandato per mettere in pratica questo modello, rafforzando al tempo stesso i rapporti con enti pubblici e partner culturali.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi
Il Consiglio ha annunciato l’avvio delle prime iniziative programmatiche: saranno resi noti tempi e modalità dalle strutture ufficiali dell’Unione. Tra le azioni previste figurano progetti formativi, tavoli tecnici con istituzioni locali e nazionali e collaborazioni con il ministero della Cultura e altri interlocutori, anche per affrontare temi urgenti come la lotta all’antisemitismo e la tutela della memoria della Shoah.

Sfide aperte
La nuova presidenza eredita un periodo di cambiamenti: il mandato precedente, durato quasi dieci anni, è stato segnato da fasi complesse per l’ebraismo italiano. Ora la sfida è tradurre idee e consultazioni in interventi concreti e sostenibili. Occorrerà definire tempi operativi, strumenti di monitoraggio e modalità di coinvolgimento delle comunità sul territorio. La capacità di mediazione e di coniugare competenze accademiche e pratiche pedagogiche sarà centrale per il successo del mandato.

Nei prossimi giorni il Consiglio presenterà il piano di lavoro e il calendario delle prime riunioni tecniche. L’elezione di Livia Ottolenghi segna l’apertura di un nuovo capitolo per l’UCEI, con uno sguardo prioritario sulla scuola e sulla formazione delle nuove generazioni.