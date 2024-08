Un insegnante di sostegno di Livorno è stato arrestato per presunti abusi sessuali ai danni di un'alunna disabile. Sono in corso le indagini sul materiale rinvenuto.

Un insegnante di sostegno è stato arrestato per dei presunti abusi su un’alunna disabile. In casa dell’uomo, le forze dell’ordine hanno rinvenuto del materiale – foto e video – dal contenuto sessualmente esplicito. Dunque hanno disposto la misura della custodia cautelare per il pericolo di reiterazione del reato.

Studentessa disabile abusata sessualmente a Livorno

Sono molto gravi le accuse mosse verso un insegnante di sostegno di Livorno, che avrebbe commesso degli abusi sessuali ai danni di una sua alunna disabile. Ancora, i fatti sono da accertare, ma dato il materiale compromettente rinvenuto in seguito alla perquisizione della sua abitazione, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Livorno, hanno proceduto all’arresto.

L’ipotesi di reato è quella di violenza sessuale pluriaggravata.

Presunti abusi sessuali a Livorno: le indagini

Come spiegato dalle forze dell’ordine che si sono occupate del caso, le indagini sono iniziate in seguito a una segnalazione da parte della dirigenza scolastica dell’istituto dove il docente lavorava.

L’allarme è partito a causa di presunti comportamenti anomali e sospetti, l’insegnante infatti sarebbe stato notato dal personale, in luoghi isolati in compagnia dell’alunna disabile, più di una volta.

In alcune occasioni sono anche state udite delle frasi a sfondo sessuale nei confronti della studentessa ma anche di altre alunne e di una collega.

Così la Procura si è mossa, perquisendo l’appartamento dell’uomo, trovando video e foto compromettenti. Ora, per tutelare la giovane e altre possibili vittime, l’uomo è in arresto. Il gip ha spiegato di aver valutato il fatto che l’indagato risulta avere contatti con i ragazzi, anche in relazione ad attività che svolge nel privato.