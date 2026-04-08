Lo scontro online tra Monica Setta e la fanbase di Zeudi Di Palma

Monica Setta difende il diritto di criticare l'intervista di Zeudi Di Palma a Belve e respinge accuse e rifiuti dalla fanbase

La partecipazione di Zeudi Di Palma a un episodio di Belve, condotto da Francesca Fagnani, ha riacceso un acceso dibattito sui social. A commentare la puntata è stata anche la giornalista e conduttrice Monica Setta, la quale ha espresso perplessità sull’esito dell’intervista, scatenando un’ondata di risposte da parte delle supporter della protagonista.

Il post di Setta è stato interpretato come un netto rifiuto dell’intervista e ha fatto emergere tensioni che da tempo accompagnano ogni apparizione pubblica della ex gieffina.

La reazione non si è limitata ai semplici commenti: la madre di Zeudi, Mariarosaria, ha pubblicamente contestato il messaggio e ha accusato la conduttrice di nutrire odio e disprezzo verso la figlia, mentre molte fan hanno iniziato una campagna di critiche e insulti online.

Di fronte all’escalation, Setta ha precisato di non aver mai offeso la ragazza e di non aver ricevuto rifiuti da parte sua: ha anche ricordato un precedente incontro in tv avvenuto nel 2026, chiarendo che il riferimento al mancato invito riguardava un altro programma.

La polemica sui social e la difesa di Setta

Il cuore della vicenda è la gestione dell’opinione pubblica sui social: un giudizio sintetico e critico si è trasformato in attacchi personali e messaggi di minaccia. Monica Setta ha risposto alle accuse smentendo contatti o inviti negati, sottolineando di non aver mai pronunciato insulti verso Zeudi Di Palma. Nel suo chiarimento la conduttrice ha ribadito che l’intervista a Belve era la meno convincente fra le tre proposte in quella puntata e che il suo commento mirava solo a dire che avrebbe voluto rivederla, non a delegittimare la persona.

Le accuse della madre e la reazione pubblica

La lettera aperta di Mariarosaria ha aggiunto un livello emotivo alla discussione: la madre ha ricordato passate ospitate e ha interpretato il tweet come un gesto di ostilità verso una giovane donna. Di fronte a ciò, la replica di Setta ha avuto tono assertivo ma misurato: ha negato ogni volontà offensiva e ha invitato alla calma, ricordando anche il proprio diritto di esprimere un giudizio critico. La vicenda mette in luce come un confronto televisivo possa rapidamente degenerare quando si intrecciano identità pubbliche e legami affettivi.

Smentite, precisazioni e il quadro dei rifiuti

Tra le accuse circolava anche l’ipotesi che lo screzio fosse nato da un rifiuto della protagonista a partecipare a una trasmissione di Setta: la conduttrice ha categoricamente smentito, ricordando che nel 2026 Zeudi era stata sua ospite a Generazione Z e che, quando ha parlato di “mai invitata”, si riferiva al format Storie al Bivio. Questo chiarimento ha smorzato alcune insinuazioni, ma non ha spento la polemica che si è trasformata in esempio di come i fraintendimenti possano alimentare ondate di rabbia virtuale.

Il ruolo e i limiti della fanbase

Una chiave interpretativa importante riguarda la dimensione della fanbase di Zeudi: una comunità affiatata e attiva che ha saputo sostenere la sua ex concorrente del Grande Fratello anche a distanza di tempo. Tuttavia, quando la partecipazione del pubblico supera il civile sostegno e sfocia in intimidazione, si parla di fanatismo. Setta stessa ha usato questo termine per descrivere le reazioni più estreme, evidenziando come alcune modalità di difesa della star possano risultare controproducenti e intimidatorie verso chi esprime un’opinione diversa.

Impatti sui programmi televisivi e sul televoto

Il fenomeno non riguarda solo insulti in rete: la pressione delle fan ha influenzato scelte editoriali e persino il meccanismo del televoto in alcuni casi, con regolamenti che sono stati adeguati per far fronte a comportamenti coordinati. Le emittenti risultano talvolta caute nell’invitare ospiti che generano reazioni tumultuose, perché l’obiettivo resta quello di mantenere un ambiente dialogico e sicuro per conduttori, opinionisti e pubblico generalista.

Un bilancio finale

Il caso mette in evidenza un paradosso: Zeudi Di Palma ha meritato il successo per la capacità di costruire una base di sostenitori fedeli, ma la stessa base può trasformarsi in un elemento problematico quando risponde con aggressività a critiche legittime. Allo stesso tempo, la vicenda è una lezione sul valore della libertà di opinione: chi lavora nell’informazione ha il diritto di esprimere punti di vista, purché sostenuti da rispetto e argomentazione. In conclusione, questo episodio sottolinea la necessità di distinguere tra sostegno appassionato e fanatismo, e invita tutte le parti a riportare il confronto su un terreno meno conflittuale.