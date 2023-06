Home > Video > Lo sfogo di Ida Platano: "Mio figlio non si tocca" Lo sfogo di Ida Platano: "Mio figlio non si tocca"

"Immondizia vera e propria. Vi ho sempre detto, mi potete dire qualsiasi cosa ma mio figlio non si tocca". Ida Platano, ex dama del trono over di Uomini e Donna, usa i social per rispondere ad un hater che ha insultato suo figlio.