Lo sfogo di Mattia: "Ciao piccolo Manuel..."

"Sono schifato, indignato della situazione che si vive in questo Paese. Perchè non c'è stato nessuno che abbia dedicato un pensiero, un post, a quel povero bambino di 5 anni che ha perso la vita per colpa di 5 ragazzi dei The Borderline che fanno le sfide, correndo sulle strade in cui passavano mamme e bambini. Gente così deve marcire in galera. Un abbraccio ai genitori del piccolo Manuel". Il duro sfogo di Mattia (@Matticocchi10) su TikTok.