Home > Video > Lo sfogo sui costi della vita nel 2023 Lo sfogo sui costi della vita nel 2023

Il tiktoker @ggraziiano si sfoga sul suo profilo tiktok sui costi della vita che una persona ha nel 2023. "La prossima volta che un 'vecchio' mi dice che alla mia età aveva una casa, litighiamo", il ragazzo è infastidito dai commenti delle persone più grandi perchè paragonano i loro tempi ai nostri. "Per non parlare del prezzo della benzina, i parcheggi a pagamento, i drink a 7 euro", le serate per i ragazzi vanno dai 40 euro in su. Questo problema è molto frequente al giorno d'oggi e non si fa niente per fronteggiarlo. Voi che ne pensate?