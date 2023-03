Lodi: accoltella coetaneo per sigarette elettroniche non pagate, 15enne arrestato

Lodi: accoltella coetaneo per sigarette elettroniche non pagate, 15enne arres...

Milano, 30 mar.(Adnkronos) – Un ragazzino di 15 anni, residente a Lodi, è stato arrestato con l'accusa di essere responsabile del tentato omicidio di un coetaneo e del ferimento di un altro giovane. Poco prima delle 9.30 di ieri, gli agenti del reparto prevenzione crimine 'Lombardia' di Milano e della squadra volante della questura di Lodi sono intervenuti in un locale nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina, dove era stata segnalata la presenza di un giovane ferito da alcune coltellate. Ai poliziotti, prima di essere trasportato in codice rosso in ospedale, il ragazzo ha raccontato l'accaduto, fornendo anche alcuni dettagli dell'aggressore, che nel frattempo era fuggito su un bus di linea in direzione di Sant'Angelo Lodigiano. Il personale della squadra mobile di Lodi ha potuto quindi risalire all'identità dell'accoltellatore, rintracciandolo nella sua abitazione.

Agli agenti, il ragazzino ha spiegato di aver conosciuto la vittima sui social e di aver contrattato con lui la compravendita di una ventina di sigarette elettroniche. Proprio queste erano state il motivo scatenante della lite, dal momento che dopo averle cedute alla vittima non aveva ottenuto alcun pagamento. A quel punto ne era nato un alterco, durante il quale aveva estratto un coltello con una lama di circa 10 centimetri di lunghezza, colpendo la vittima con cinque coltellate, due alle spalle, due al petto ed una alla mano sinistra. Nella lite era rimasto coinvolto anche un altro giovane minorenne, che era stato ferito in modo superficiale all'avambraccio sinistro. Per lui, quindi, è scattato l'arresto per tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi da punta o da taglio.

Il ragazzo è stato trasferito al Beccaria, mentre la vittima è ricoverato in ospedale; le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.