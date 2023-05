Home > Video > “L’olio di ricino no?”: è polemica per Luca Bizzarri “L’olio di ricino no?”: è polemica per Luca Bizzarri

“Oggi ci è cascato Gasparri”. Luca Bizzarri, comico e attore italiano, commenta così alcune uscite del mondo della politica, tra cui quella di Gasparri, definendo “musici e lavoratori” come due categorie parallele: non dimentichiamoci, però, che la musica e l’arte sono un pilastro portante per la nostra nazione