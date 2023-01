Home > Video > L'omaggio della Cei a Ratzinger, Zuppi prega davanti alla salma L'omaggio della Cei a Ratzinger, Zuppi prega davanti alla salma

Roma, 4 gen. (askanews) – Non potevano mancare i vertici della Chiesa italiana a San Pietro per l’omaggio al Papa emerito Benedetto XVI. Una delegazione della Cei, guidata dal cardinale Matteo Zuppi e dal segretario generale monsignor Giuseppe Baturi, si è recata nella Basilica Vaticana per un momento di preghiera davanti alla salma di Joseph Ratzinger. Insieme a loro, una delegazione di 150 persone in rappresentanza di direttori, responsabili e personale degli Uffici, dei Servizi e degli Organismi collegati alla Conferenza episcopale italiana.

