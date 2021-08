Lombardia: da Regione 300 mln per personale e strutture impegnati in emergenza Covid (2)

(Adnkronos) – Per incarichi di lavoro autonomo o contratti di collaborazione per professionisti sanitari e assistenti sociali della neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (fascia d'età 0-18 anni) sono stati destinati 1,3 milioni; 3,3 milioni di euro sono stati impiegati per le retribuzioni destinate agli psicologi per la fascia d'età da 1 a 25 anni.

Ulteriori 28 milioni sono stati utilizzati per i costi relativi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza Covid-19 con priorità alle Asst già accreditate per l'assistenza domiciliare integrata.