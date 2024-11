Brigitta Cazzato si è sposata per la terza volta con il compagno Yan Goby, celebrando un’elegante cerimonia sulla spiaggia in Kenya

Brigitta Cazzato, figlia maggiore di Loredana Lecciso, è nuovamente convolata a nozze con il compagno Yan Goby, in una cerimonia emozionante sulla costa del Kenya.

Brigitta Cazzato all’altare per la terza volta

Questa volta la coppia ha scelto una celebrazione sontuosa, sulla spiaggia di Watamu, circondati da amici e familiari. In prima fila spiccavano Loredana Lecciso e la figlia minore Jasmine Carrisi, avuta con Al Bano, che ha affiancato la sorella come damigella d’onore. Il rito, ben diverso dai primi due matrimoni, più intimi e riservati, è stato un’occasione per celebrare pubblicamente il loro amore.

Le cerimonia in grande stile

Gli sposi sono arrivati in barca al lussuoso resort di Watamu, gestito dallo stesso Yan, accolti calorosamente dagli invitati. A condurre Brigitta all’altare è stato il padre, Fabio Cazzato, ex compagno di Loredana Lecciso, che ha aggiunto una nota di emozione all’evento.

Una vita tra l’Africa e L’Italia

Laureata in moda a Milano, Brigitta ha intrecciato la sua vita tra l’Italia e l’Africa, dove ha svolto attività di volontariato e dove ha scelto di stabilirsi con Yan. Proprio a Watamu, nel 2021, aveva incontrato il suo futuro marito. Un luogo che racchiude per lei legami profondi anche grazie alla presenza dei nonni paterni. Dopo una prima cerimonia civile a Lecce nel dicembre 2022 e un secondo matrimonio intimo in Kenya, i due hanno scelto questa occasione per riunire amici e parenti in una celebrazione speciale, suggellando con una festa memorabile la loro unione.