Il bilancio delle vittime a causa degli incendi che stanno colpendo Los Angeles è salito a 16, secondo quanto comunicato dal medico legale della contea.

Incendi a Los Angeles: 16 vittime confermate, situazione peggiora con venti intensi

Le ultime vittime sono state identificate nei pressi di Altadena, dove sono stati ritrovati 11 corpi nell’area distrutta dal rogo di Eaton, mentre 5 persone hanno perso la vita nell’incendio che ha colpito il quartiere esclusivo di Pacific Palisades, noto per le sue lussuose abitazioni. L’ufficio del coroner ha confermato che le operazioni di recupero continuano, ma il numero di vittime potrebbe aumentare man mano che si accede ad altre zone inaccessibili.

Nel frattempo, la situazione continua a deteriorarsi con l’intensificarsi dei venti di Santa Ana. Già nel corso delle ultime ore, raffiche di circa 80 km/h hanno colpito le contee di Los Angeles e Ventura, rendendo ancora più difficili le operazioni di spegnimento dei focolai. È previsto un ulteriore peggioramento della condizione meteorologica, con venti ancora più forti attesi tra lunedì e mercoledì.

Incendi a Los Angeles: oltre 150mila evacuati e danni da 150 miliardi, polemiche sulla gestione dell’emergenza

Oltre 153mila persone hanno ricevuto l’ordine di evacuazione, ma l’elemento meteorologico continua a complicare le operazioni di salvataggio e di protezione delle abitazioni.

Le polemiche sulla gestione dell’emergenza a Los Angeles non si placano, e la frustrazione tra i residenti aumenta. La devastazione ha distrutto oltre 10mila edifici e causato danni stimati in circa 150 miliardi di dollari. In questo contesto, le celebrità si sono mobilitate: Sharon Stone e Halle Berry hanno donato abiti, mentre Angelina Jolie ha ospitato amici sfollati nella propria residenza. Anche il Messico e il Canada hanno offerto supporto, inviando aiuti per fronteggiare la crisi. In risposta alle critiche sulla gestione dell’emergenza, il governatore Gavin Newsom ha ordinato un’indagine sulla carenza di risorse idriche, mentre ha invitato il presidente eletto Donald Trump, che ha accusato la sua amministrazione di una gestione inadeguata.

Incendi a Los Angeles: abitanti di zone esclusive optano per vigili del fuoco privati e impianti idrici

Tra le misure più controverse, alcuni residenti delle zone più ricche di Los Angeles, in particolare nel quartiere di Pacific Palisades, hanno scelto di ingaggiare compagnie private di vigili del fuoco per domare gli incendi. Si tratta di persone che, grazie alla loro condizione economica, sono in grado di permettersi questo tipo di servizio. Il costo per un intervento privato, che normalmente si aggira intorno ai mille dollari, può arrivare fino a 5mila dollari in caso di emergenza. In alcuni casi, i residenti più facoltosi sono disposti a pagare anche somme molto elevate, fino a 100mila dollari, pur di avere una priorità nelle operazioni di salvataggio delle loro proprietà. Altri hanno optato per l’installazione di impianti idrici privati, una misura che può comportare una spesa di circa 100mila dollari, con un ulteriore costo annuale di 35mila dollari per l’accesso all’acqua.