Los Angeles, sale ancora il numero delle vittime degli incendi: sono 24

Sono 24 le vittime causate dagli incendi che stanno ancora divampando in California: i soccorsi sono ancora in difficoltà a causa del vento

Continua inesorabilmente a crescere il numero delle vittime causate dai tremendi incendi che in questi giorni stanno devastando la California, negli Stati Uniti d’America. Le forti raffiche di vento mettono in grande difficoltà i soccorritori, perché incrementano ulteriormente i roghi, non ancora domati.

Los Angeles, il conto delle vittime sale a 24

E sono, dunque, 24, i morti accertati dalle autorità americane dello Stato della California, anche se i vigili del fuoco raccontano della presenza di tanti dispersi, alcuni dei quali potrebbero non avercela fatta. Un bollettino nero che rischia di diventare ancora più cupo nelle prossime ore, anche perché il vento insistente che caratterizza tutta l’area non aiuta certo a mantenere controllati i roghi. Per quanto riguarda i morti: otto di loro sono stati trovati nella zona dell’incendio a Palisades, 16 in quella dell’Eaton.