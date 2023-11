Home > Video > Luckyjohn e la sua brutta esperienza Luckyjohn e la sua brutta esperienza

Sul suo profilo tiktok @luckyy_johnn racconta una brutta esperienza che ha avuto con una sua amica. "Ieri io e Lia eravamo in un locale e un ragazzo ci provava con lei'' racconta che gli hanno afferto un drink ma poco dopo non si sono sentiti bene, fino ad essere portati in ospedale. Probabilmente nel drink c'era qualcosa. Non accettate mai niente da nessuno perchè può succedere qualsiasi cosa