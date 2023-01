Home > Video > Lula: il mondo deve molto a Pelé, il migliore e il più umile Lula: il mondo deve molto a Pelé, il migliore e il più umile

Milano, 3 gen. (askanews) – “Penso che il mondo debba molto a Pelé, in particolare la dignità di un uomo che è nato povero, nero, in un paese dove il pregiudizio è molto acceso e a Pelé non è mai importato nulla. Ha sempre saputo essere Pelé: il migliore e il più umile.”. Così il presidente brasiliano Lula ha ricordato Pelé, alla fine dei giorni di veglia per il campione di calcio durante i quali migliaia di persone, compreso Lula, gli hanno reso omaggio nello stadio del Santos.

