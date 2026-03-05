L'Unione Europea rafforza i legami con i Paesi del Golfo dopo i raid iraniani

Leader Ue e del Golfo hanno emesso una dichiarazione congiunta contro gli attacchi iraniani, concordando assistenza difensiva, cooperazione diplomatica e misure per tutelare la sicurezza regionale

A Bruxelles, rappresentanti della Unione Europea e dei Paesi del Golfo hanno adottato una dichiarazione congiunta in cui si condannano le offensive lanciate dall’Iran contro Stati della regione. I partecipanti hanno espresso preoccupazione per la crescente instabilità regionale e hanno ribadito il diritto dei Paesi del Golfo a proteggere i propri territori e cittadini.

Il vertice si è svolto mentre proseguono i lanci di missili e droni, le risposte militari e le ripercussioni sui corridoi energetici. I leader europei hanno affermato la volontà di sostenere gli alleati del Golfo, privilegiando però canali che favoriscano la de‑escalation e la mediazione diplomatica. I partecipanti hanno inoltre annunciato l’intenzione di proseguire consultazioni bilaterali e multilaterali per gestire l’emergenza.

La dichiarazione congiunta e i punti principali

Dopo l’annuncio di consultazioni bilaterali e multilaterali, i ministri hanno definito gli attacchi iraniani ingiustificabili e pericolosi per la sicurezza regionale e globale. Hanno inoltre riaffermato che i Paesi del Golfo hanno il diritto di adottare tutte le misure necessarie per garantirsi sicurezza e stabilità. Il testo cerca di coniugare il sostegno agli Stati del Golfo con l’esigenza di evitare un’escalation dei conflitti. La formulazione intende quindi costruire una posizione comune europea senza alimentare ulteriori tensioni.

Sfondo e implicazioni

La discussione si è svolta sullo sfondo di una serie di attacchi che, secondo fonti iraniane, hanno causato oltre 1.230 vittime nell’ambito della campagna militare che ha coinvolto Stati Uniti e Israele. L’escalation ha interessato infrastrutture energetiche e corridoi marittimi, con potenziali ripercussioni sui mercati internazionali e sui flussi di approvvigionamento.

Risposte militari e supporto operativo

Diversi Paesi europei hanno annunciato misure per rafforzare la presenza in aree strategiche. Francia e Regno Unito hanno predisposto l’invio di navi da guerra e sistemi di difesa aerea diretti verso il Mediterraneo orientale, con articolazioni operative anche su basi in Paesi terzi. L’Italia ha confermato l’invio di asset navali e l’offerta di sistemi di difesa aerea ai partner del Golfo, come parte del coordinamento multilaterale in corso.

Accesso a basi e cooperazione militare

Alcuni Stati europei hanno autorizzato l’utilizzo di basi per il posizionamento di forze straniere impiegate in operazioni di supporto non offensivo. Altri governi hanno invece adottato misure di cautela, tra cui il temporaneo ritiro di personale diplomatico da aree ritenute esposte. Decisioni diverse riflettono il bilanciamento tra solidarietà agli alleati e il rischio di un possibile trascinamento nel conflitto.

Impegno diplomatico e ruolo dell’intelligence

I leader europei hanno sottolineato la necessità di combinare misure difensive con strumenti diplomatici e attività di intelligence. In Italia, il governo ha comunicato il coinvolgimento delle strutture di sicurezza nazionale per monitorare minacce legate al terrorismo e tutelare i connazionali presenti nelle aree interessate. La posizione condivisa è che senza un deciso stop agli attacchi sarà difficile stabilizzare la situazione, per cui è atteso un ulteriore coordinamento diplomatico e un’intensificazione delle attività di intelligence.

Preoccupazioni nucleari e regionali

La discussione prosegue dopo che è emersa la necessità di evitare un’ulteriore escalation delle capacità balistiche e nucleari iraniane. Diversi leader europei hanno richiamato l’attenzione sul rischio strategico rappresentato dall’aumento di tali capacità. Tale preoccupazione ha contribuito a motivare il sostegno materiale e tecnico fornito ai partner del Golfo per rafforzare le loro difese. Il coordinamento diplomatico rimane centrale per limitare la diffusione di sistemi offensivi.

Conseguenze sul traffico marittimo e sul sistema energetico

Le tensioni hanno già determinato un innalzamento del livello di rischio per la navigazione. Aree come lo Stretto di Hormuz e il Golfo Persico sono classificate come zone di operazioni a rischio elevato. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche hanno alimentato timori sull’approvvigionamento e sulla stabilità dei prezzi. Ciò aggrava la complessità dello scenario geopolitico regionale e impone misure di tutela per le rotte commerciali. È atteso un rafforzamento delle misure di sorveglianza marittima e dei controlli sulle rotte energetiche.

Dopo l’annuncio del rafforzamento delle misure di sorveglianza marittima e dei controlli sulle rotte energetiche, l’esito dell’incontro Bruxelles‑Golfo conferma solidarietà politica e un primo pacchetto di misure concrete volto a garantire protezione e cooperazione tra le parti. Resta aperta la sfida più difficile: individuare percorsi credibili di de‑escalation capaci di ridurre la tensione del conflitto e di impedire un ulteriore ampliamento delle ostilità. L’efficacia degli interventi concordati sarà valutata dalle autorità coinvolte nei prossimi giorni, con monitoraggi sul terreno e revisioni delle misure in base agli sviluppi.