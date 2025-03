Lusso, gastronomia e benessere: il Grand Hotel Alassio rinnova l’esperienza di soggiorno

Un’icona di stile e accoglienza che si rinnova con il passare delle stagioni: il Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort apre le porte a una nuova esperienza di soggiorno, dove lusso e autenticità si incontrano in ogni dettaglio. Un’offerta esclusiva, pensata per chi desidera vivere Alassio in ogni mese dell’anno, tra eccellenza gastronomica, benessere e charme senza tempo.

L’iconico resort ligure si conferma punto di riferimento per il turismo di lusso, con un programma che spazia dagli eventi gourmet alle esperienze artistiche, senza dimenticare il benessere e il relax. Dalla primavera all’inverno, Alassio si rivela una destinazione da vivere sempre, con il mare che cambia sfumature e l’accoglienza che resta impeccabile.

Gusto e creatività: il nuovo volto della ristorazione

Un viaggio nei sapori che intreccia tradizione e innovazione. L’esperienza culinaria del Grand Hotel Alassio si arricchisce con nuove eccellenze gastronomiche, a partire dalla pasticceria firmata Simone Rupil, maestro artigiano tra i più rinomati d’Italia. Gli ospiti potranno assaporare creazioni raffinate: dai classici Baci di Alassio a monoporzioni ispirate al territorio.

Grande attenzione anche alla mixology: il cocktail bar si trasforma con una drink list esclusiva curata da Andrea Fiore, barman pluripremiato, che racconterà la Liguria attraverso combinazioni inedite di sapori e profumi. Il tutto impreziosito da eventi speciali sulla spiaggia, dove il tramonto farà da sfondo a degustazioni e live music.

E poi c’è Drumohr, che torna a prendersi la scena con un takeover della spiaggia ancora più ricercato, per un’estate all’insegna dello stile e del relax.

Eventi esclusivi: l’eccellenza da gustare in riva al mare

Le serate al Grand Hotel Alassio diventano appuntamenti imperdibili. Torna “I Maestri della Pizza”, rassegna che porterà in Liguria alcuni dei migliori pizzaioli italiani, tra cui Stefano Miozzo e il resident Mehedi.

Per chi sogna un’esperienza sotto le stelle, le cene gourmet in collabo razione con chef stellati offriranno menu sorprendenti in un’atmosfera intima e sofisticata. E poi c’è “Sapore di Mare”, l’evento più atteso dell’estate: il crudo preparato direttamente sulla spiaggia dall’Executive Chef Roberto Balgisi, per un’esperienza sensoriale tra gusto e brezza marina.

Non mancheranno i Beach-Nic firmati Drumohr, veri e propri picnic di lusso che hanno già conquistato gli ospiti internazionali, e le serate a tema che animeranno il resort da giugno a settembre.

Benessere e design: la nuova era della SPA

Un angolo di puro relax, completamente rinnovato. Sotto la direzione della SPA Manager Giulia Ciccarello, il nuovo concept wellness del Grand Hotel Alassio ridefinisce il concetto di benessere. Una piscina talassoterapica completamente ridisegnata, un’area umida rivisitata e la nuovissima SPA Suite, pensata per il relax di coppia, con trattamenti esclusivi dedicati al benessere del sonno e percorsi detox firmati Starpool. Un’esperienza di rigenerazione totale, perfetta in ogni stagione.

E per chi cerca un soggiorno ancora più esclusivo, ecco la nuova Junior Suite con terrazza di 40 metri quadrati, affacciata sulle colline di Alassio. Uno spazio elegante e immerso nella natura, per una vacanza sospesa tra mare e verde.

Arte e tradizione: esperienze autentiche per scoprire la vera Liguria

Il Grand Hotel Alassio non è solo un rifugio di lusso, ma una porta d’accesso alla Liguria più autentica. La stagione 2025-2026 si arricchisce di esperienze che permettono di vivere il territorio in modo esclusivo e coinvolgente: Masterclass di pittura ad acquarello in spiaggia, con il pittore-pescatore Luciano Conteduca, Laboratori di pasticceria per bambini, curati da Simo Pasticceria, Workshop sul pesto ligure, con il basilico idroponico di Albenga e l’Executive Chef Roberto Balgisi. Non mancheranno esperienze enogastronomiche tra le colline liguri, dalla vendemmia nelle vigne di Andora alla raccolta delle olive taggiasche a Imperia, oltre a esposizioni d’arte in collaborazione con gallerie locali, per un’immersione nella creatività contemporanea

Ecco, allora, che Alassio, si conferma una destinazione senza tempo: mare cristallino in estate, atmosfere romantiche in autunno, relax e benessere in inverno, rinascita in primavera. Alassio è perfetta in ogni stagione e il Grand Hotel Alassio ne è l’emblema. www.ghalassio.com