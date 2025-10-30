Si è spento all’età di 42 anni Floyd Roger Myers Jr., ex attore bambino conosciuto per aver interpretato il giovane Will Smith nella celebre serie tv ‘Willy, il Principe di Bel-Air‘.

Lutto nel mondo delle serie TV: morto Floyd Roger Myers Jr., giovane Principe Bel Air

Stando a quanto riportato dal sito hollywoodiano Tmz, Myers sarebbe deceduto nelle prime ore di mercoledì mattina per causa di un infarto nella sua casa in Maryland.

La madre, Renee Trice, racconta di aver parlato con il figlio la sera prima e ha affermato che Floyd aveva già avuto tre infarti negli ultimi tre anni. Come riportato da Adnkronos.it, Myers aveva esordito nella sua carriera televisiva interpretando il giovane Will nella sitcom di successo, per poi vestire i panni del giovane Marlon Jackson nella miniserie televisiva ‘The Jacksons: An American Dream‘. Per l’ultima volta era apparso sullo schermo nel 2000, in un episodio della breve serie ‘Young Americans’.

Lutto nel mondo delle serie TV: morto il giovane Principe Bel Air, cofondatore di una Ong

Parallelamente alla carriera di attore, Myers si era dedicato alla fondazione della Ong Fellaship Men’s Group, impegnata nella salute mentale maschile. L’organizzazione ha omaggiato così il cofondatore su Instagram: “Rip al nostro caro fratello, uno dei nostri fondatori. Sei andato via, ma non sarai mai dimenticato. La missione continuerà in tuo onore. Il prossimo incontro sarà speciale, come avevamo parlato! Ti vogliamo bene, riposa in pace, il fratello maggiore continuerà il cammino”.