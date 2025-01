David Lynch, regista e sceneggiatore, è scomparso all’età di 78 anni. La notizia è stata diffusa dal sito americano Variety, che ha condiviso un post della famiglia su Facebook.

“È con profondo rammarico che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista David Lynch. Gradiremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande vuoto nel mondo ora che lui non è più con noi. È una splendida giornata con un sole luminoso e cielo azzurro ovunque”, ha scritto la sua famiglia su Facebook.

Dopo anni passati a fumare, nel 2024, il regista aveva rivelato di soffrire di enfisema. Aveva anche dichiarato che probabilmente non sarebbe stato più in grado di lasciare la sua casa per dirigere e di dover interrompere la sua carriera per dedicarsi alle cure.

La carriera di David Lynch

È scomparso a 78 anni dopo uno straordinario successo nel mondo del cinema, che lo ha visto firmare pellicole come “Blue Velvet”, “Mulholland Drive” e “Lost Highway”, oltre alla serie TV di successo “Twin Peaks”.

Nel 1990, il suo film “Wild at Heart” ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Tuttavia, la carriera di Lynch è stata premiata con un riconoscimento speciale agli Independent Spirit Awards del 2007, condiviso con la sua musa Laura Dern, e con un Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia nel 2006. Le sue opere mescolavano elementi di horror, film noir, giallo e surrealismo europeo tradizionale.

Oltre alla sua carriera nel cinema e nella televisione, Lynch era un fervente pittore e musicista, autore di vari libri e coinvolto in numerosi progetti musicali. Nel 2019, ha ricevuto un Oscar per il suo impatto significativo nell’industria cinematografica.