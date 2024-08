John Aprea, interprete del giovane Tessio in “Il Padrino – Parte II” e del padre di John Stamos in “Gli amici di papà”, è morto il 5 agosto all’età di 83 anni.

Morto l’attore John Aprea

La notizia del decesso è stata confermata dal suo manager, Will Levine, alla CBS News. Il celebre attore si è spento per cause naturali a Los Angeles, circondato dai suoi cari. Nato nel 1941 da immigrati italiani a Englewood, nel New Jersey, all’inizio degli anni ’60 si è trasferito a New York City per dedicarsi alla recitazione.

Il ruolo ne “Il Padrino Parte II”

Ha avuto la sua prima occasione nel classico del 1968, “Bullitt“, prima di ottenere il ruolo del giovane Salvatore “Sal” Tessio in “Il Padrino – Parte II“. Inizialmente aveva fatto un’audizione per il ruolo di Michael Corleone ne “Il Padrino”, ma la parte fu assegnata ad Al Pacino. Nel corso della sua carriera, l’artista è apparso in numerose serie televisive e film, tra cui “The Montefuscos”, “Rock Machine” e “Matt Houston”. Ha inoltre vestito i panni del padre disinfestatore di Jesse Katsopolis di Stamos in “Gli amici di papà” della ABC dal 1988 al 1991 e nel reboot prodotto da Netflix nel 2017.

Il cordoglio della famiglia

John Aprea lascia la moglie Betsy Garci, la figlia Nicole avuta dal precedente matrimonio con l’attrice Cherie Latimer e i figliastri Marika Parker e Valentino Garci.