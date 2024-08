Intorno alle ore 12:2 locali, e a circa 5 chilometri a sud-est di Highland-Park, nella zona settentrionale della contea di Los Angeles, si è registrata una violenta scossa di terremoto. I cittadini hanno percepito molto chiaramente gli effetti del sisma. Secondo quanto appreso, fortunatamente, non ci sarebbero danni a cose o a persone.

Terremoto a Los Angeles: i dettagli

L’USGS, intorno alle ore 12, ha segnalato una potente scossa di terremoto a Los Angeles, facendo sapere che si trattava di un sisma di valore 4.6 sulla scala Richter. Una potenza, poi, rivista leggermente al ribasso nelle ore successive, dai medesimi esperti. Nessun danno agli edifici e nessun ferito, così come non è stato necessario promuovere un’allerta tsunami. Il terremoto ha solo avuto l’effetto di spaventare migliaia di cittadini che, in quel momento, hanno bloccato tutte le proprie attività col fiato sospeso, in attesa di capire che cosa sarebbe potuto succedere.

Terremoto a Los Angeles: il commento

La supervisore della contea di Los Angeles Kathryn Barger, ha parlato delle sue sensazioni, quando si è accorta di cosa stava succedendo sotto i suoi piedi: “Avendo vissuto il terremoto di Northridge (magnitudo 6,7 del 1994), la scossa di oggi mi ha fatto tornare in mente le regole salvavita durante un terremoto: abbassarsi, coprirsi e mantenere la posizione. È stato anche un promemoria per tutti noi che viviamo in una zona sismica e dobbiamo essere preparati”.