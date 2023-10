In vari Paesi del mondo si stanno verificando violente scosse di terremoto di magnitudo alto. Cosa sta succedendo?

Terremoto: la situazione nel mondo

Paesi come Afghanistan, Papua Nuova Guinea e Messico hanno a che fare con scosse di terremoto violente che superano i 5 di magnitudo. Questo porta tanta paura fra i residenti ma anche danni importanti come quelli strutturali e ovviamente, vittime.

Da un mese la situazione è molto preoccupante, facciamo il punto della situazione.

Scosse di terremoto

Partiamo dalle province afghane nei pressi di Herat, quelle che stanno vivendo il dramma peggiore. Ci sono state in questo mese scosse che hanno toccato i 6.3 di magnitudo, con vittime che sono state registrate soprattutto nelle aree montuose e rurali. Ci sono state anche alcune frane a causa dell’attività sismica.

Il terremoto non ha risparmiato nemmeno il Messico, sebbene qui per fortuna non ci siano state vittime infatti, il sisma ha raggiunto i 6.0 a Oaxaca ed è stato avvertito chiaramente anche a Città del Messico, che dista 500 chilometri dalla località. Le strade sono state danneggiate e alcuni edifici come un ospedale, hanno riportato danni strutturali. Ci sono state poi interruzioni di corrente che hanno creato disagi per ore.

Terminiamo con la Papua Nuova Guinea, qui il sisma ha raggiunto il magnitudo 6.7 in alcune regioni orientali.

Nonostante la paura e i disagi, non ci sono state vittime. Quest’aera è “abituata” a fenomeni di questo tipo, infatti sorge su un sistema di faglie, vulcani e zone sismiche. Qui, al di fuori dei grandi centri abitati, il Paese non è molto popolato e gli edifici sono soprattutto in legno.