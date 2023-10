Paura in Afghanistan per una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito questa mattina la zona Ovest del Paese. Il sisma, uno dei più forti registrati negli ultimi anni in quella zona, ha avuto epicentro non molto lontano dalla grande città di Herat: migliaia di persone si sono riversate nelle strede in preda alla preoccupazione.

Terremoto in Afghanistan: paura in mattinata

Il Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) ha segnalato qualche ora fa un terremoto in Afghanistan. Il sisma ha colpito la parte occidentale del Paese e, secondo i dati raccolti dai sismografi, avrebbe raggiunto una potenza di 6.2 magnitudo sulla scala Richter. Un terremoto, dunque, di grande intensità, che ha spaventato tanti afghani, riversatisi nelle strade. Secondo gli esperti, l’epicentro del terremoto sarebbe stato localizzato a 25 miglia di distanza (circa 40 chilometri) da Herat. Pochi minuti dopo, un’alra scossa di assestamento di magnitudo 5.5 ha colpito la medesima area. Al momento non sono stati resi noti danni a cose o persone.

Terremoto in Afghanistan: il precedente

Solo qualche mese fa, più o meno nella stessa parte di Afghanistan un altro terremoto aveva messo paura alla popolazione. Era il 21 marzo di quest’anno, quando un sisma di magnitudo 6.6 colpì il Paese a 179 chilometri di profondità: in quel caso il sisma fu percepito anche in India.