Lutto per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: la madre è morta a 85 anni. In queste ore tanti i messaggi di vicinanza e affetto che stanno arrivando al primo cittadino da parte di colleghi, rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini.

Lutto in Campidoglio, annullati gli impegni del sindaco

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato colpito da un grave lutto familiare: la madre Nicoletta è morta all’età di 85 anni nella notte al policlinico Umberto I.

A causa della scomparsa, il primo cittadino ha sospeso tutti gli appuntamenti istituzionali previsti per la giornata di domenica 7 settembre, tra cui la partecipazione alla Messa per la canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati e il varo del nuovo Ponte Giulio Rocco, tra Garbatella e Ostiense.

Lutto per il sindaco Gualtieri, è morta la madre: il cordoglio di Roma

La notizia della morte della madre del sindaco ha suscitato numerose manifestazioni di vicinanza. Attraverso una nota della diocesi di Roma, il cardinale vicario Baldo Reina ha espresso il proprio sostegno spirituale a Gualtieri e ai suoi familiari. Messaggi di cordoglio sono giunti anche dal club calcistico AS Roma, da Forza Italia e dalla società municipalizzata Ama, oltre che dall’Assemblea Capitolina, dai sindacati Cgil e Uil e dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Tutti hanno manifestato solidarietà al primo cittadino in questo momento di dolore.

“L’AS Roma si unisce al dolore del Sindaco Roberto Gualtieri per il lutto che ha colpito lui e la sua famiglia. Al Sindaco la vicinanza e l’affetto dell’AS Roma tutta”.

Dal mondo sportivo arriva il cordoglio anche della Lazio:

“La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la scomparsa della sua cara mamma. In questo momento di profondo dolore, la Società si stringe con affetto attorno alla famiglia. Il Presidente, lo staff, i giocatori e l’intera comunità biancoceleste si uniscono con sincera vicinanza, accompagnando il Sindaco Gualtieri con un pensiero di solidarietà e conforto in questo momento di lutto”.

Il presidente di ATAC, Alessandro Rivera, e il direttore generale, Paolo Aielli, hanno fatto sapere, a nome della dirigenza, del consiglio di amministrazione e di tutti i dipendenti, di voler esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa della madre del sindaco Roberto Gualtieri, manifestando vicinanza al primo cittadino e alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Anche Ama S.p.A. ha reso noto di essersi unita alle espressioni di cordoglio per la perdita della madre del sindaco, sottolineando come la dirigenza e il Consiglio di Amministrazione abbiano voluto stringersi attorno a Gualtieri in questa circostanza così difficile.

“A nome mio personale e dell’intera Assemblea Capitolina, esprimo al Sindaco Roberto Gualtieri la più sentita vicinanza in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della mamma. Ci stringiamo a lui e alla sua famiglia con affetto e cordoglio“. Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Desidero rivolgere al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e alla sua famiglia le condoglianze a nome di tutta la comunità politica di Forza Italia Roma per il lutto che lo ha colpito. Siamo vicini al Sindaco in questo particolare momento di dolore, che tocca gli affetti più cari e per il quale non si è mai preparati”, ha dichiarato Luisa Regimenti, segretaria di Forza Italia Roma.

Infine, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso le proprie condoglianze al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per la scomparsa della madre, manifestando a lui e alla sua famiglia il cordoglio e la vicinanza del Senato della Repubblica.