“Macron con un sacchetto di cocaina”: la bufala esplode online, ecco la verità

Un video recente ha scatenato un’ondata di reazioni sui social, con Emmanuel Macron accusato di nascondere un sacchetto di cocaina nella sua visita a Kiev. La fake news ha rapidamente conquistato la rete, alimentando teorie complottiste e polemiche infondate. La verità dietro le immagini è ben diversa, smontando in un colpo solo la bufala e il clamore mediatico che ne è seguito.

A diffondere la bufala, subito diventata virale, è stato Alex Jones, conduttore radiofonico statunitense e noto sostenitore di teorie del complotto. In un post su X, Jones ha scritto che un video riprendeva Macron, Starmer e Merz in treno al loro ritorno da Kiev, con un sacchetto di polvere bianca sul tavolo.

Secondo lui, Macron avrebbe rapidamente infilato il sacchetto in tasca, mentre Merz avrebbe nascosto un cucchiaino, senza fornire alcuna spiegazione. Jones ha aggiunto:

Inoltre, ha commentato che i tre leader apparivano “completamente sconvolti”. Jones non ha esitato a concludere con un altro post, affermando con certezza: “It’s coke” (è coca).

Oltre a riprendere e rilanciare la ormai smentita fake news secondo cui il presidente ucraino sarebbe un consumatore di cocaina, Alex Jones insinua anche che Macron, Starmer e Merz abbiano fatto uso della sostanza poco prima di scattare le foto ufficiali durante la loro visita a Kiev. Secondo la sua teoria, i tre leader avrebbero consumato la droga in privato, per poi apparire in pubblico nelle immagini ufficiali, alimentando ulteriormente le speculazioni sul loro comportamento.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h

I tre leader si trovano a bordo di uno dei vagoni del convoglio che li riporta dalla capitale ucraina verso la Polonia. In un video di qualità non particolarmente alta, si intravede un oggetto bianco davanti a Macron, che alcuni hanno subito identificato come un sacchetto di cocaina. Inoltre, un oggetto davanti a Merz viene interpretato da alcuni come un accessorio per il consumo della droga. In realtà anche in questo caso la tesi è errata: si tratterebbe di uno stuzzicadenti o una paletta per il caffè.

Tuttavia, il quotidiano Libération interviene per smontare questa teoria, fornendo una spiegazione chiara: l’oggetto bianco è semplicemente un fazzoletto di carta appallottolato. Macron lo sposta dal tavolo quando iniziano le riprese video e fotografiche.

La bufala è stata prontamente smentita anche dall’account ufficiale dell’Eliseo.

“Quando l’Unione europea diventa scomoda, la disinformazione arriva al punto di far passare un semplice fazzoletto per droga. Queste fake news vengono diffuse dai nemici della Francia, sia all’estero che in patria. Dobbiamo rimanere vigili contro le manipolazioni”.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

— Élysée (@Elysee) May 11, 2025