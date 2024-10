Angelo Madonia e Sonia Bruganelli hanno deciso di non nascondere più la loro relazione. Dopo che sono stati avvistati insieme alcuni mesi fa, suscitando curiosità e speculazioni, hanno ufficialmente confermato il loro legame. Recentemente, la coppia ha scelto di vivere apertamente il loro amore, scambiandosi baci e dediche sui social. Quest’anno, Sonia ha accettato di partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle, il programma in cui Angelo danza da tempo. Tuttavia, i due hanno preferito non partecipare come coppia, in modo da non alimentare ulteriori pettegolezzi o influenzare la competizione.

La partecipazione a Ballando con le Stelle

Infatti, Angelo balla con Federica Pellegrini, mentre Sonia è abbinata al ballerino Carlo Aloia. Finora, la loro esperienza nel programma condotto da Milly Carlucci non è stata delle migliori, ma entrambi sembrano più felici che mai, condividendo con il pubblico la loro novità. In preparazione alla nuova puntata, Angelo ha voluto dedicare un messaggio romantico a Sonia, pubblicando nelle sue storie Instagram un video in slow motion della compagna che mette in risalto la sua bellezza e sensualità.

Le polemiche a Ballando con le Stelle

Il percorso di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle sembra affrontare numerose difficoltà. Le performance di Federica Pellegrini e Madonia hanno suscitato diverse critiche da parte dei giudici, scatenando la reazione di Angelo, che ha risposto in modo pungente a Selvaggia Lucarelli, deridendola per la sua mancanza di competenza nel campo della danza. La giornalista ha controbattuto con ironia, suggerendo che Sonia Bruganelli avesse trasferito a lui una certa antipatia.

Anche l’ex coniuge di Paolo Bonolis ha avuto una vivace discussione con Lucarelli. Sonia ha ricevuto severi giudizi e punteggi deludenti, finendo quasi in ultima posizione nella classifica dell’ultima puntata. Ha accusato Selvaggia di averla derisa di fronte a sua figlia, presente a casa mentre guardava il programma. La Lucarelli ha prontamente risposto, sostenendo che Sonia stava cercando di assumere il ruolo di vittima e dichiarando di non voler più interagire con lei.

Sarà interessante vedere come si svolgerà il confronto tra Sonia e Selvaggia dopo questa recente polemica sui social, nella puntata di questa sera di Ballando con le Stelle.