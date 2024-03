Mafia a Bari, sindaco Decaro: Probabile interrompa carriera politica

Bari, 21 mar. (askanews) - Dopo la decisione del ministro dell'Interno di nominare una commissione per valutare l'esistenza o meno delle condizioni per procedere allo scioglimento del Comune di Bari per infiltrazioni mafiose, il primo cittadino del capoluogo Pugliese, Antonio Decaro è provato ed am...

Bari, 21 mar. (askanews) – Dopo la decisione del ministro dell’Interno di nominare una commissione per valutare l’esistenza o meno delle condizioni per procedere allo scioglimento del Comune di Bari per infiltrazioni mafiose, il primo cittadino del capoluogo Pugliese, Antonio Decaro è provato ed amareggiato. Parlando a Otto e mezzo su La7 dopo l’ipotesi scioglimento del comune ha detto “è molto probabile che interrompa la mia carriera politica. La mia candidatura alle europee? ora voglio difendere la mia città”. Mafia a Bari, il sindaco Antonio Decaro: “È molto probabile che interrompa la mia carriera politica. Candidatura alle europee? Oggi voglio solo difendere la mia città”. “Ho denunciato estersioni e ho fatto la guerra ai clan criminali e non ho mai girato la testa, anche io ho paura per me e per la mia famiglia, la mafia c’è in questa città e va sfidata”.